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Во дворе комитета по благоустройству обнаружено 11 неблагоустроенных фонарей

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© Фото: Baltphoto

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В сквере на Караванной улице, где находится вход в комитет по благоустройству, были обнаружены 11 неработающих фонарей. Формально ведомство не имеет к ним отношения, однако начали возникать вопросы в заинтересованности руководства следить за Северной столицей, если они не могут решить проблемы в собственном дворе.

Как сообщает Neva.Today, в октябре 2021 года петербуржец пожаловался на то, что в сквере на Караванной, 11/64, отсутствует свет. Отмечается, что в соседнем здании расположен штаб городского комитета по благоустройству. И в этом дворе не функционировал ни один из 11 фонарей.

Администрация Центрального района выяснила, что за проблемные осветители никто не отвечает. Были отправлены запросы в различные ведомства, однако по состоянию на октябрь 2022 года до сих пор не найден собственник.

Комитет по благоустройству не отвечает за эти фонари, однако вызывает удивление то, что проблема в их дворе решается так “оперативно”. 

Отмечается, что руководство комитета зарабатывает немалые деньги. Например, глава ведомства Василий Пониделко за 2021 год заработал почти 3 млн рублей, его первый заместитель Сергей Малинин остановился на отметке 2,6 млн рублей. Остальные замы заработали от 1,6 до 2,3 млн рублей в год.

Очевидно, что многие петербуржцы не могут похвастаться такими доходами, но они все равно за свой счет занимаются благоустройством Петербурга. Например, осенью 2021 года активисты за свои деньги хотели высадить тополя вдоля канала Грибоедова. Также в том же году активисты самостоятельно озеленили улицу Маяковского в Центральном районе.

 

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