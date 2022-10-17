Дрозденко поделился красотами Пикалево

Губернатор Ленинградской области поделился впечатлениями о городе Пикалево. По его словам, город является замечательным примером “сталинского ампира” в архитектуре.

Как сообщает ИВБГ, в городе имеются широкие улицы, дома с высокими этажами и украшениями-барельефами. По мнению Дрозденко, такая картина – пример “сталинского ампира”.

Губернатор Ленобласти рассказал, что город был назван в честь крестьянина Пикалева. Он основал одноименный хутор, который впервые был упомянут в исторических сводках в начале XVII века. Однако толчок промышленной активности в этом городе был дан в 30-е годы прошлого века в связи с тем, что в окрестностях были обнаружены цементные известняки.

Дрозденко отметил, что население Пикалево превысило количество жителей районного центра Бокситогорска. Это исключительный случай в Ленобласти. Дрозденко обратился к районной администрации и комитету по ЖКХ, чтобы в домах своевременно проводился ремонт.