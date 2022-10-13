Петербургские школьники смогут бесплатно посетить Кремль

Петербургские депутаты хотят организовать школьникам из Северной столицы бесплатные туры в Кремль.

Как сообщает АБН, депутаты Законодательного собрания одобрили обращение к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Они выступили с инициативой добавить город на Неве в пилотный проект бесплатных путешествий для школьников. Эту идею хотят реализовать в рамках нацпроекта “Туризм и индустрия гостеприимства”.

Во втором чтении депутат Михаил Барышников выступил с поправками о расширении списка мест для экскурсии. Он считает, что не стоит зацикливаться только на местах скорби и военной славы. По его мнению, мотивировка должна быть более культурно-просветительской.

Депутаты ЗакСа поддержали проект и поправку к нему.