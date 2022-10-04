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Артемий Лебедев обсудит вопросы коммунальных отходов на сессии в рамках РЭФ-2022

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© Фото: скриншот YouTube

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Блогер Артемий Лебедев 10 октября примет участие в Российском экологическом форуме. Он проведет сессию “Устойчивое развитие: ответственное производство и потребление”. 

Как сообщает телеканал 360, организатором форума выступил Российский экологический оператор(РЭО). Само мероприятие пройдет 10-11 октября. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что на форуме выступят множество экспертов в сфере коммунальных отходов. Главной темой станет расширенная ответственность производителей (РОП). Буцаев отметил, что совместно с экспертами обсудит вопрос совершенствования института РОП.

В рамках трека “РОП” пройдет и сессия, в которой примет участие Артемий Лебедев. На сессии обсудят целый перечень вопросов. Например, “РОП как стимул к переходу на “экологичные” товары и упаковку”; “Проблемы с пластиком в границах Байкальской природной территории”  и другие.

Модератором сессии “Устойчивое развитие: ответственное производство и потребление” станет блогер и дизайнер Артемий Лебедев.

Ранее Лебедев высказывался в отношении продуктов из вторичной продукции.

 

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