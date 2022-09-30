Apple перевезла сотрудников российского подразделения в Киргизию

Американская компания Apple завершила процесс по перевозке части своих сотрудников в Киргизию. Ранее некоторых уже перевезли в другие страны, перевод сотрудников начался весной 2022 года.

Как сообщает АБН, руководителем компании по связям с государственными органами является Назим Турдумамбетов. Он выходец из Киргизии.

Отмечается, что сотрудников компании перевозят не только в Киргизию, некоторых отправили в другие стран. Например, весной, после начала переезда, часть сотрудников Apple уехали в Дубай и Лондон.

Напомним, что 2 марта компания Apple приняла решение прекратить продажу своей продукции на территории России,также были введены ограничения на работу сервисов. Россияне не могут в полной мере воспользоваться сервисом Apple Pay и другими приложениями.