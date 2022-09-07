Врач рассказала, почему прогулка в обуви по дому вредна для здоровья

Прогулка в обуви в помещении может вызвать проблемы здоровья. Об этом рассказала Лейла Каримпур, врач из медицинского центра Providence Saint John's Health Center.

Как сообщает МК в Мурманске, жилое пространство должно быть настолько чисто, насколько это возможно. Этого трудно достичь, если ходить по дому в обуви. Ведь с улицы люди заносят грязь, которая может стать возбудителем различных болезней. Это особенно небезопасно, если в доме проживают маленькие дети или люди с ослабленным иммунитетом.

Она отмечает, что не стоит пренебрегать мытьем рук каждый раз после снятия туфель и ботинок.

Также можно начать чистить обувь с моющими средствами или отбеливателем. Это еще один способ избежать инфекций. Для этого пригодится стиральная машина.

Каримпур отметила, что надо приучиться снимать обувь у порога, а также дополнительно купить пару тапочек для дома.