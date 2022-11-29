Участники стипендиальной программы имени летчика-космонавта Георгия Гречко получили именные дипломы

Венчурный фонд «Евровенчур» реализовывает стипендиальную программу имени летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Георгия Гречко. Получателей стипендии наградили именными дипломами в рамках празднования 90-летия Балтийского государственного технического университета «Военмех».

Студенты получали дипломы от учредителя венчурного фонда «Евровенчур» Андрея Валерьевича Березина. В награждении также приняли участие вдова космонавта Людмила Гречко и летчик-космонавт Андрей Борисенко.

В своем обращении к присутствующим на церемонии Андрей Березин подчеркнул, что в «Военмехе» налажена тесная взаимосвязь между учебным процессом и научными исследованиями. Также предприниматель отметил, что университет сотрудничает с профильными учебными заведениями, а также научными организациями и предприятиями страны.

Андрей Березин поделился тем, что благодаря реализуемой стипендиальной программы фонд сможет повысить интерес студентов и молодых специалистов к интересным и перспективным инновационным разработкам.

Также отмечается, что компания Андрея Березина «Евроинвест» не только реализует стипендиальные программы, но также активно помогает с оснащением образовательных учреждений и принимает участие в создании нового Губернаторского лицея во Всеволожске.