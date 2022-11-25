Депутат ЗакСа Петербурга выразил свою позицию по поводу запрета на татуировки

Депутаты Госдумы думают запретить детям до 18 лет делать косметические процедуры, которые включают в себя увеличение скул, накачивание ботокса в губы и прочее. На данный момент все эти процедуры разрешено делать с 16 лет. Коснется ли запрет татуировок и есть ли в законопроекте смысл.

В разговоре с МК в Питере депутат петербургского Законодательного собрания Алесей Палин поделился своим мнением по поводу предлагаемого закона. Сам Палин воспитывает трех дочерей и уверен, что необходимо не только запретить татуировки до 18 лет, но и продлить возраст до 21 года, когда человек может уже самостоятельно принимать серьезные решения.

Депутат считает, что татуировка, сделанная в неосознанном возрасте может привести к любым последствиям, в том числе к психологическим травмам.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Московский районный суд Петербурга оштрафовал мужчину за татуировку на шее.