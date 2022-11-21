Чтобы отпраздновать Новый год без излишеств петербуржцам нужно будет отдать минимум 7 тысяч рублей

Новый год в России празднуется всегда с размахом, накрываются праздничные столы из любимых блюд, за которыми собирается вся семья. В этом году жителям Петербурга придется изрядно потратиться для того, чтобы накрыть праздничный стол.

Аналитик исследовательской компании NTech Татьяна Ерофеева, рассказала МК в Петербурге, насколько подорожает новогодний стол в этом году. Беря за основу базовый новогодний стол, состоящий из салатов «Оливье», «Селедки под шубой», тарталетки с икрой, различные нарезки, горячее и сладости, а также напитки, то бюджетный новогодний стол выйдет в несколько тысяч рублей.

При покупке дешевого алкоголя семье из четырех человек придется заплатить примерно 6,7 тысяч рублей, если же не экономить, то праздник обойдется примерно в 11 тысяч рублей.

По сравнению с прошлым годом стоимость бюджетной новогодней корзины выросла на 14%, стоимость более дорогой корзины выросла на треть. В основном рост цен связан с подорожанием импортного алкоголя и премиального сыра, сообщила аналитик.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что опрос, проведенный среди россиян, показал, что четверо из десяти жителей не смотрят новогодние программы.