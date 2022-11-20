Во Всеволожском районе ведутся активные работы по подключению домов к газу

После взрыва на газопроводе в Ленинградской области от газа было отключено сотни домов. Сегодня, 20 ноября, ведутся активные работы по подключению частных потребителей к газу.

Как передает ivbg.ru сегодня над подключением частных потребителей к газу во Всеволожском районе работают 40 аварийных бригад. Дополнительные бригады прибыли из Выборгского и Приозерского районов. Первоочередно работы проводятся в многоквартирных домах и социальных объектах, потом на очереди частные сектора. Вся территория поделена на кварталы, за каждым кварталом закреплена своя аварийная бригада.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 19 ноября во Всеволожском районе Ленинградской области произошел взрыв, а затем и сильный пожар в результате разгерметизации газопровода. К счастью в результате аварии никто не пострадал, а пожар не представлял угрозы для жителей ближайщих районов.