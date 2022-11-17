«Почта России» вводит доставку из Китая и Европы

Почтовые отправления в России активно развиваются. На сей раз «Почта России» вводит доставку коммерческих международных отправлений из Китая и Европы.

Как передает Агентство Бизнес Новостей, новый сервис будет запущен совместно с дочерней компанией «Почтовая логистическая компания» (ПЛК). Клиентам будет доступна отправка небольших партий и образцов продукции.

Максимальный вес одной посылки из Китая должен быть 20 кг, из Европы – 30 кг. Стоимость отправки будет зависеть от веса посылки.

Сервис может быть востребован среди ритейлеров и производителей, которые столкнулись с проблемой поиска новых поставщиков.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что функция единой оплаты товаров от разных продавцов появилась на онлайн-сервисе «Авито».