  • 17 Ноябрь 2022
USD 18.11.2022 60.3894 0.0410
USD ММВБ 19:15 60.4980  
EUR 18.11.2022 62.5712 -0.0963
EUR ММВБ 19:15 62.4540  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

«Почта России» вводит доставку из Китая и Европы

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

Почтовые отправления в России активно развиваются. На сей раз «Почта России» вводит доставку коммерческих международных отправлений из Китая и Европы.

Как передает Агентство Бизнес Новостей, новый сервис будет запущен совместно с дочерней компанией «Почтовая логистическая компания» (ПЛК). Клиентам будет доступна отправка небольших партий и образцов продукции.

Максимальный вес одной посылки из Китая должен быть 20 кг, из Европы – 30 кг. Стоимость отправки будет зависеть от веса посылки.

Сервис может быть востребован среди ритейлеров и производителей, которые столкнулись с проблемой поиска новых поставщиков.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что функция единой оплаты товаров от разных продавцов появилась на онлайн-сервисе «Авито».

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram