Путин может возглавить комитет по организации мероприятий посвященных снятию блокады Ленинграда

В ближайшие дни решится, кто возглавит комитет по организации мероприятий, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от блокады. Возглавить комитет может Президент России Владимир Путин.

Как передает Патрульный Петербурга, Владимир Путин подчеркнул, что Санкт-Петербург, это его родной город, поэтому для него и его семьи он особенно важен. Именно по этой причине вопрос о том, кто возглавит комитет по организации мероприятий обсуждается очень подробно.

Предложение о возглавлении организационного комитета в лице Владимира Путина предложил полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Владимир Путин встретился с руководителями силовых структур и спецслужб стран-членов СНГ.