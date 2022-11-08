Новая реклама «Буше» в метро Петербурга: ошибка маркетолога или хитрый PR-ход

Рекламный баннер с надписью «буше для шага вперед» над путями в метро вызывал не самые приятные ассоциации у жителей города. Однако, выяснить, кто стоит за данной рекламой и какой смысл хотели в нее вложить все же придется.

Как утверждает МК Петербург, реклама была замечена в понедельник 7 ноября и несмотря на большой поток негатива в социальных сетях, компания не посчитала нужным как-то отреагировать на скандал.

Философию кондитерской отражает осознанность, заложенная в слогане «Быть, а не казаться». В своих интервью основатель компании Олег Лега неоднократно рассказывал о том, что компания старается быть более экологичной, о сортировке мусора на производстве, введении многоразовых бахил и бумажных полотенец и вторсырья. Все это является доказательством заботы о человеке.

Пояснение про новый рекламный баннер появилась в социальных сетях еще 7 ноября, до того, как он вызвал в обществе резонанс.

«Буше для шага вперед – это про поддержку, про то, что вчера, сегодня и завтра мы будем делать все для того, чтобы быть опорой и тем местом, которое поможет тебе сделать шаг в известность», - говорится в социальных сетях компании.

Дальнейших объяснений и извинений перед потребителями не последовало, однако злополучные баннеры с путей в метро сняли.