Рассылку электронных повесток петербуржцам через Госуслуги опровергло Минцифры

Днем ранее в средствах массовой информации начали сообщать о рассылке электронных повесток петербургским призывникам через Госуслуги. Эту информацию не подтвердили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, заметив, что на настоящий момент юридическую силу имеют только два способа передачи документа.

В пресс-службе Минцифры отметили, что повестки петербургским призывникам сейчас будут вручать или лично в руки, или заказным письмом с уведомлением по Почте России. В свою очередь, для рассылки через Госуслуги нужно провести необходимые мероприятия.

Пока юридическую силу имеют только два способа вручения повестки. Чтобы предупреждать граждан о призыве через Госуслуги, необходимо принятие отдельного нормативного акта.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербургским призывникам в тестовом режиме уже начали отправлять электронные повестки через Госуслуги.