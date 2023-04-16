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В Петербурге вырос спрос на выпускников технических колледжей

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© Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

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В Санкт-Петербурге на промышленном производстве требуются новые сотрудники, в связи с чем повышенным вниманием стали пользоваться выпускники профильных колледжей.

Из-за расширения промышленного производства на рабочих местах в сфере промышленности Северной столицы может понадобиться около десяти тысяч специалистов-студентов. Об этом сообщает "Патрульный Петербурга".

Вице-губернатор города Кирилл Поляков уже отмечал достойную заработную плату для студентов технических колледжей в случае, если они будут заняты на производстве. В среднем сотрудник может получить 86 тысяч рублей - это вдвое выше, чем на тех же специальностях в других регионах страны. Примечательно, что работники судостроительных предприятий могут заработать до 190 тысяч рублей.

Известно, что кадры будут подбирать при помощи нового сервиса по трудоустройству учащихся последних курсов технических колледжей. К апрелю через платформу две сотни петербургских предприятий пригласили на стажировку около четырех тысяч учащихся.

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