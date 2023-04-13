Депутат рассказал, когда россиянам могут сделать длинные выходные в мае

В России задумались о том, чтобы сделать майские выходные длиннее за счет январских. Эксперт предположил, когда нововведение может заработать.

В этом году Государственная дума РФ вряд ли одобрит инициативу о введении длинных выходных с 1 по 9 мая, однако такая возможность допускается уже в следующем году. Об этом депутат Сангаджи Тарбаев поговорил с телеканалом "360".

Отмечается, что соответствующее предложение уже внесли, но по регламенту все не так быстро. В связи с этим всерьез инициативу о введении длинных выходных весной будут рассматривать в 2024 году, считает депутат.

Напомним, что до этого от фракции "Новые люди" выдвинули проект об отдыхе с 1 по 9 мая каждый год. Согласно нововведению, количество праздничных дней уменьшится зимой, но увеличится в мае. По мнению парламентариев, в теплые дни не хватает выходных.

В свою очередь, депутат Георгий Арапов поделился, что такой опыт в России уже есть, - эксперимент провели в Адыгее.