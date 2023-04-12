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У россиян решили не отбирать права за систематическое нарушение ПДД

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© Фото: Baltphoto

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Госдума РФ отклонила правительственный законопроект о лишении прав автомобилистов, неоднократно нарушавших правила дорожного движения, так как документ уже стал "недостаточно актуальным".

В России у водителей, систематически нарушавших ПДД, не будут забирать права. Законопроект находился в разработке с 2016 года и в итоге потерял актуальность. Об этом пишет "МК в Великом Новгороде".

Известно, что некоторые сравнивали упомянутые закон с советской балльной системой. Отмечается, что в рамках документа должен был появиться список самых грубых нарушений, которые гражданин совершал не менее трех раз. Предполагалась, что в таком случае у автомобилиста могли отобрать права на срок в полтора года и вписать штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей.

Комитет по госстроительству призвал к отклонению проекта в апреле текущего года.

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