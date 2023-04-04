Больше половины жителей России, работающих за границей, решили вернуться обратно в страну

Большая часть граждан России, покинувших страну с целью работы, решили вернуться обратно. Часть из россиян объяснили свое решение личными причинами.

Вернуть обратно в страну решили 62% работающих за границей граждан. Эксперты консалтинговых компаний "Яков и Партнеры", а также HeadHunter провели исследование, в ходе которого выяснилось, что чаще всего причинами для переезда в Россию становятся личные обстоятельства, а также более выгодные карьерные возможности и лучшие экономические перспективы. Об этом сообщает телеканал "360".

По мнению экспертов, миграционная тенденция, которая стала заметна особенно в прошлом году, может изменить направление за ближайшие пару лет. Также отмечается, что примерно 40% опрошенных могут переехать в другую часть страны для увеличения доходов. Так, больше всего граждан планируют работать и жить в Москве, следом по популярности стоит Петербург, а на последнем месте расположился Южный федеральный округ.

Если рассматривать заграничные направления, то россияне чаще всего предпочитают США и Канаду.