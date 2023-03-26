Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Петербурге на протяжении двух дней

На территории Северной столицы с 26 по 27 марта включительно будет действовать повышенный уровень погодной опасности из-за гололеда и мокрого снега.

В пресс-службе Смольного предупредили жителей и гостей Северной столицы, что два дня подряд на территории города будет введен "желтый" уровень опасности в связи с погодными условиями. Согласно данным Росгидрометцентра, с девяти часов вечера 26 марта до пяти вечера 27 марта из-за гололедно-изморозевых отложений в городе на Неве будет действовать повышенный уровень погодной опасности.

Ситуацию усложнит налипание мокрого снега. Непростые погодные условия 26 марта сложились и в Мурманской области. "МК в Мурманске" сообщал, что в некоторых районах стоит ждать снегопадов, а также северо-западный и западный умеренный ветер. Не обходится на территории региона и без гололедицы.

Напомним, что "желтый" уровень погодной опасности означает потенциально опасную погоду. Правительство Петербурга обратилось к автомобилистам с просьбой по возможности не использовать автотранспорт. Пешеходам также необходимо проявлять особою осторожность.