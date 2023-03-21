Решением ФАС фабрика производителя Lipton в Петербурге может перейти "Объединенной чайной компании"

Федеральная монопольная служба одобрила приобретение ООО "Объединенной чайной компанией" основных производственных средств и нематериальных активов ООО "Экатерра", которая является владельцем известных марок чая, включая Lipton и PG tips.

Известно, что у ООО "Экатерра" под Петербургом есть предприятие, на котором специалисты занимались производством продукции под марками Lipton и PG tips. Таким образом, фабрика с соглашения ФАС теперь может перейти "Объединенной чайной компании". Об этом пишет Neva.Today.

В ФАС считают, что сделка по передаче производства не повлечет за собой ограничение конкуренция на рынке чая.

Напоним, что "Объединенная чайная компания" занимается производством чая Berryford, Eastford и "Зеленый стандарт".