Ветеринар назвал эффективные способы защиты питомцев от клещей

С приходом весны у домашних питомцев в Петербурге возрастает риск подцепить клещей во время прогулки. Эксперт объяснил, что нужно делать, чтобы не допустить атаки четвероногих насекомыми.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал, что одним из самых лучших способов защиты животных от клещей являются специальные капли на холку, которые достаточно эффективны и удобны при использовании. Об этом пишет "МК в Калининграде".

Тем не менее, у капель есть минус, так как они могут смываться осадками во время прогулки. А вот самым худшим средством, которое направлено на защиту от клещей, признаны ошейники. Особенно опасны они для кошек, так как животное может легко зацепиться ошейником за куст или другую преграду.

Еще одним эффективным средством, по мнению ветеринара, могут стать таблетки от клещей. Оказалось, что они не токсичны, как утверждают некоторые специалисты. Более того, такие препараты подходят даже беременным питомцам. Правда, обойдутся гражданам они недешево.