В сквере Андрея Петрова хотят уничтожить знаменитые декоративные светильники

Комитет по благоустройству Петербурга намерен уничтожить знаменитые декоративные светильники в сквере Андрея Петрова на Каменноостровском проспекте Петроградской стороны.

Оказалось, что фонари, расположенные в сквере между домами 26-28 и домом 47 по Большой Пушкарской улице, находятся в перечне самовольно установленных элементов благоустройства. В связи с этим светильники хотят демонтировать. Об этом пишет Neva.Today.

Владелец объектов неизвестен, но в уведомлении с требованиями к сносу, на месте ФИО, указан ЗНОП городского значения: 13097. Документ уже размещен на сайте ведомства.

До 13 марта у владельца есть возможность самостоятельно разобрать фонари, но если этого не будет сделано, светильники демонтируют в принудительном порядке, заставив при этом оплатить расходы по демонтажу и транспортировке.