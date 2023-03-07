Петербуржцам напомнили, к чему может привести слишком тесное общение с кошками

В некоторых случаях при постоянном и тесном контакте с кошками есть риск подхватить инфекцию. Жителям Петербурга перечислили такие заболевания и напомнили их симптомы.

Так, инфекции, передающиеся человеку от животного (в том числе и от кошек), делятся на пять групп: бактериальные, паразитарные, грибковые, протозойные и вирусные. Об этом пишет "МК в Великом Новгороде". Самым опасным для человека может стать бешенство.

К группе бактериальных заболеваний относится, например, пастереллез, которым можно заразить через укус или царапину. Признаки различны, но среди них можно заметить припухлости и нагноения на коже, а также легочную болезнь и лихорадку с осложнением в виде гнойного менингита.

Паразитарные инфекции проявятся в виде блох и чесотки. Более опасное заболевание - токсокароз, когда у людей наблюдаются лихорадка, а также бронхит, пневмония, увеличение печени и селезенки.

Среди грибковых инфекций, которые человек может получить от животных, встречается стригущий лишай, который можно отличить по круглым красным зудящим пятнам на коже с кольцом по краям. Также при контакте с фекалиями кошки человеку может передаться токсоплазмоз, который проявится в виде боли мышц и лихорадки. Реже у заразившихся появляются судороги, рвота и диарея.