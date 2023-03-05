Число невероятных рассветов, пойманных камерами "Лахта Центра", почти приравнялось к количеству солнечных дней за зиму

Этой зимой поймать яркие рассветы или закаты в Северной столице было непросто, однако камеры "Лахта Центра" все же зафиксировали несколько потрясающих картин. Примечательно, что их количество почти совпало с числом солнечных дней.

Так, в фокус камеры "Лахта Центра" попали девять самых невероятных рассветов. В Telegram-канале специалисты заметили, что получившееся число совпало с количеством солнечных дней минувшего сезона. Рассветы, снятые камерой "Лахта Центра»" петербуржцам показали в формате таймлапса.

Напомним, что этой зимой в Петербурге солнце светило меньше 52 часов. Тем не менее, главный синоптик Петербурга Александр Колесов отмечал, что такая цифра - не рекорд, и зима 2023 года не стала самой пасмурной за историю наблюдений. Например, в 2009 году горожане наблюдали солнце только 26,8 часа за всю зиму.