В Петербурге от последствий снегопада горожан спасают более 800 машин и практически столько же дворников

В воскресенье, 5 марта, Санкт-Петербург засыпало снегом. Горожан еще раньше предупредили о неблагоприятных погодных условиях, и в тоже время на улице со стихией борются несколько сотен дворников и техника.

Коммунальные службы всеми силами пытаются справиться с последствиями снегопада. Как пишет Neva.Today, 5 марта город убирают более 800 машин, а также около 720 дворников.

Так, в Петроградском районе специалисты уделяют особое внимание дворам и внутриквартальным территориям, а в Василеостровском районе коммунальщики очищают, а также обрабатывают дорожки и подходы к остановкам. При этом главной задачей в Центральном районе города на Неве стала очистка подходов к парадным, а также контейнерным площадкам и социально-значимым объектам.