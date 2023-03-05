Некоторым петербуржцам в марте придется платить больше за услуги ЖКХ

До 6 марта управляющие компании в Петербурге должны провести перерасчет платы за содержание общего имущества домов. В некоторых случаях граждан могут подстерегать серьезные изменения в цене.

Известно, что мероприятия проводятся в соответствии с поправками в Правила предоставления коммунальных услуг, введенные еще с начала сентября 2022 года. Так, изменения подразумевают перерасчет платы за платы за общедомовые КУ в первом квартале каждого года за весь прошлый год. В связи с этим меняется порядок расчета платежей за общедомовые ресурсы. Об этом пишет АБН.

Для граждан увеличится стоимость расходов воды на мытье лестниц, а также на поливку газонов, расход электричества, освещение лестниц и подъездов, что неизменно отразиться в платежках ЖКУ. Также горожане могут заплатить больше, если управляющие компании не справляются с обязанностями, либо если сами жильцы ведут махинации со счетчиками.