Психолог объяснила, как сохранить отношения в браке и не бояться скандалов

Эксперты отмечают, что сохранить длительные отношения поможет спокойный открыты диалог. При этом ссоры и скандалы в этом случае наоборот плюс, а не минус.

Дело в том, что длительные отношения отличаются переменчивостью, а наличие скандала или ссоры, вероятно, говорит о потенциале развития партнеров, считает психолог Екатерина Васильева. Найти компромисс получится, если двум людям не все равно друг на друга. Об этом эксперт поговорила с "МК в Ленобласти".

По словам специалиста, если в паре наступил трудный период, то может быть такое, что корень проблемы кроется между людьми. Нужно выделять для себя, на каких чувствах и эмоциях основаны личные переживания, и какие жизненные ценности лежат в основе. Лучшее решение - вызвать партнера на диалог и объяснить свою позицию, а также определить, сколько времени можно выделить на преодоление "черной полосы".

Необходимо разрешать меняться себе и своему партнеру, подчеркнула Васильева. Одновременно с этим мысли о разводе могут сопровождаться страхом ошибиться.

Также психолог добавила, что в случае затруднений, не нужно бояться обратиться к квалифицированному специалисту.