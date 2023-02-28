В Петербурге задумались о продаже завода Hyundai казахской компании

Петербургский завод Hyundai может перейти к компании из Казахстана. Такое решение рассматривают в Смольном.

Глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилл Соловейчик заявил, что сейчас уже ведутся переговоры с Казахстаном о передаче завода Hyundai новой компании. Отмечается, что площадка General Motors так и не была запущена коллегами из Hyundai. Об этом пишет "МК в Питере".

Петербургские власти дополнительно договариваются о том, чтобы на территории одного из корпусов можно было проводить обучения промышленных рабочих, то есть завод будет осуществлять не только нужды автопрома. Дело в том, что городу на Неве нужны кадры.

Напомним, что завод Hyundai остановил работу на территории Петербурга в марте 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих. Пока предприятие не собирается возобновлять деятельность вплоть до конца марта 2023 года.