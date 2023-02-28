На «Сапсане» с постной миной: РЖД решили поддержать верующих новым меню

Великий пост, предшествующий светлому празднику Пасхи, в 2023 году длится с 27 февраля по 15 апреля. “Российские железные дороги” решили позаботиться о клиентах, которые его соблюдают, и запустили специальное меню, не содержащее продуктов животного происхождения. Его можно заказать в поездах дальнего следования и высокоскоростном "Сапсане".

"В вагонах-бистро поездов "Сапсан" можно заказать овощные салаты и закуски, щи с грибами по-монастырски, зразы картофельные с грибами, пирожки с капустой. В вагонах-ресторанах поездов дальнего следования можно попробовать кашу овсяную с сухофруктами, щи из свежей капусты с картофелем, картофельные драники с грибным соусом, яблоко печёное с грецкими орехами и мёдом", – говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

Такой подход свидетельствует о клиентоориентированности компании, но до сих пор качество еды на борту тех же скоростных поездов вызывает большое количество критики. В социальных сетях и на сайтах-отзовиках очень многие путешественники оставляют гневные комментариипо поводу продукции, которую продают в поездах. В группе “Сапсана” ВКонтакте, к примеру, можно найти истории о том, как людям принесли “неаппетитно попахивающее” горячее, у которого к тому же оказался неприятный привкус, а на TripAdvizor – про конфеты с жуками.

Стоит отметить, что еду в самих высокоскоростных поездах сегодня никто не готовит – RBE Group поставляет на борт готовые рационы, которые остается только разогреть и подать. Что странно: на негативные комментарии своих клиентов ни перевозчик, ни поставщик публично, кажется, не реагируют уже несколько лет.