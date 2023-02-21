В Петербурге подпрыгнул спрос на сотрудников, готовых трудиться в вечернюю смену

В Санкт-Петербурге работодатели стали все чаще искать специалистов, способных работать вечером. В некоторых отраслях такие сотрудники стали особенно востребованы.

В общей сложности спрос на вечерних работников в Северной столице за год подскочил на 87%. Выяснилось, что работодателям необходимо более восьми тысяч специалистов, которые могут заняться выполнением задач ночью и вечером. Об этом сообщает Neva.Today со ссылкой на пресс-службу hh.ru.

Больше всего вечерних сотрудников не хватает в сфере ретейла. Согласно данным портала, таких резюме насчитывается 27% от общего количества. Чуть меньше предложений (11%) представлено сфере транспорта и логистики, а также в IT-сфере (10%).

Также специалисты, готовые работать вечером, требуются образовательным учреждениям, ресторанному бизнесу и работодателям из сферы банковского дела.