  • 21 Февраль 2023
USD 22.02.2023 74.8596 +0.8164
USD ММВБ 16:36 74.8916  
EUR 22.02.2023 79.7588 +0.6258
EUR ММВБ 16:36 79.8609  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Завышенную цену арт-объекта "Шар" на Просвещения объяснили двойным НДС

Автор:


© Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Темы дня

Новый арт-объект "Шар", который разместили в Выборгском районе Петербурга, рядом с метро "Проспект Просвещения", на сайте госзакупок оценили в 3,2 миллиона рублей, что вызвало некоторые подозрения. В связи с этим была проведена проверка, после которой специалисты выявили техническую ошибку.

Не так давно "Шар" на Просвещения приковал к себе внимание, так как внешне очень напоминает фигуру, представленную на китайском сайте Alibaba.com. На этой интернет-площадке объект стоит 305 тысяч рублей. В связи с сомнительной ценой нового арт-объекта прокуратура Санкт-Петербурга провела проверку.

Как удалось узнать "МК в Питере", не так давно на официальном сайте госзакупок разместили извещение о проведении открытого конкурса. Начальную цену рассчитали на основании трех коммерческих предложений от вероятных поставщиков, включая НДС в размере 20 %.

В ходе проверки удалось установить, что была допущена техническая ошибка. Как уточнили в прокуратуре Северной столицы, в администрации учли двойное начисление НДС, а затем увеличили увеличение цены контракта. По итогу бюджетные средства могли быть потрачены неэффективно.

После проверки глава администрации Выборгского района Виктор Полунин получил выговор и был привлечен к дисциплинарной ответственности. Известно, что бюджет города при этом не пострадал не пострадал.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram