Завышенную цену арт-объекта "Шар" на Просвещения объяснили двойным НДС

Новый арт-объект "Шар", который разместили в Выборгском районе Петербурга, рядом с метро "Проспект Просвещения", на сайте госзакупок оценили в 3,2 миллиона рублей, что вызвало некоторые подозрения. В связи с этим была проведена проверка, после которой специалисты выявили техническую ошибку.

Не так давно "Шар" на Просвещения приковал к себе внимание, так как внешне очень напоминает фигуру, представленную на китайском сайте Alibaba.com. На этой интернет-площадке объект стоит 305 тысяч рублей. В связи с сомнительной ценой нового арт-объекта прокуратура Санкт-Петербурга провела проверку.

Как удалось узнать "МК в Питере", не так давно на официальном сайте госзакупок разместили извещение о проведении открытого конкурса. Начальную цену рассчитали на основании трех коммерческих предложений от вероятных поставщиков, включая НДС в размере 20 %.

В ходе проверки удалось установить, что была допущена техническая ошибка. Как уточнили в прокуратуре Северной столицы, в администрации учли двойное начисление НДС, а затем увеличили увеличение цены контракта. По итогу бюджетные средства могли быть потрачены неэффективно.

После проверки глава администрации Выборгского района Виктор Полунин получил выговор и был привлечен к дисциплинарной ответственности. Известно, что бюджет города при этом не пострадал не пострадал.