Психолог объяснила, как лучше представить ребенку мачеху или отчима

Зачастую встреча с новым членом семьи для маленького петербуржца может быть непростой, тоже самое можно сказать и взрослом, который готовится стать частью жизни ребенка своего избранника. Специалист рассказала, как правильно провести такое знакомство.

По мнению психолога Юлии Владис, не стоит представлять отчима или мачеху как маму или папу, так как за этим кроется большая ответственность, с которой может справиться далеко не каждый. Об этом пишет "МК в Мурманске".

В тоже время, не стоит ожидать от малыша того, что он сразу же привыкнет к новому члену семьи. Необходимо дать время на этот процесс, расположение должно возникнуть постепенно. Психолог отметила, что при первом знакомстве отчим или мачеха могут сводить ребенка в какое-нибудь веселое место. Так, может подойти зоопарк или развлекательный центр.

Специалист подчеркнула, что у малыша должно возникнуть и закрепиться положительное впечатление о новом партнере родителя, при этом ребенок не должен чувствовать себя зажатым и иметь возможность задать все интересующие вопросы.