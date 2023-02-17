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Беглов проигнорировал проблемы мобилизованных петербуржцев, негодных к военной службе по состоянию здоровья

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© Фото: Baltphoto

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Четверо мобилизованных петербуржцев смогли добиться отсрочек и увольнения со службы по состоянию здоровья. При этом граждане направляли коллективное обращение во все возможные инстанции, в том числе и председателю призывной комиссии по мобилизации Санкт-Петербурга, губернатору Александру Беглову, но результатов удалось добиться только после привлечения внимания прокуратуры Западного военного округа.

О том, как попавшие под мобилизационный призыв жители Санкт-Петербурга добивались отсрочек и увольнения с военной службы по состоянию здоровья, рассказала «Фонтанка». Как минимум четверо мобилизованных петербуржцев смогли совместными усилиями добиться проведения военно-врачебной комиссии и признания их временно или полностью негодными к прохождению военной службы. Все они были призваны в начале мобилизационных мероприятий, несмотря на имеющиеся заболевания и осложнения, которые лишь усугубились в результате сильных физических нагрузок уже после отбытия в воинские подразделения.

Коллективное обращение они направили во все возможные инстанции, в том числе и губернатору Петербурга Александру Беглову, занимающему должность председателя призывной комиссии по мобилизации в Северной столице, с требованием отменить решение об их призыве на военную службу, так как при проведении мобилизационных мероприятий в их отношении не были проведены медицинские осмотры. Однако ситуация сдвинулась с «мертвой точки» только после того, как их жены пришли на прием к депутату Законодательного собрания Петербурга Борису Вишневскому, который, в свою очередь, направил соответствующие депутатские запросы. В результате прокуратура Западного военного округа признала, что медосмотры мобилизованным своевременно проведены не были. Двоим петербуржцам была предоставлена отсрочка, а еще двое признаны негодными к военной службе и уволены.

Стоит отметить, что еще в сентябре прошлого года губернатор Беглов называл одной из главных своих задач, как руководителя городской призывной комиссии, добиться полного соблюдения требований законов при проведении частичной мобилизации в Северной столице. В связи с этим градоначальник призывал горожан обращаться к нему напрямую через социальные сети и сообщать обо всех спорных ситуациях, пообещав каждый случай рассмотреть индивидуально и взять на свой личный контроль.

«Здесь нет мелочей. Каждый случай рассматриваем индивидуально. Будем следить за вопросами соблюдения трудовых и социальных прав мобилизованных, заботиться об их семьях. Пишите мне на страницу обо всех спорных ситуациях. Каждую возьму на личный контроль», – заявлял губернатор Беглов.

Однако множество нарушений, которые были зафиксированы в ходе мобилизации в Петербурге, так и осталось без внимания градоначальника, что наглядно демонстрирует история четверых петербуржцев, не добившихся обещанной реакции и конкретных действий со стороны Александра Дмитриевича. Это лишь в очередной раз подтверждает отстраненность губернатора от реальных проблем горожан, связанных в том числе с мобилизационным призывом, которые Беглов обещал решить, но обещание свое так и не сдержал.

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