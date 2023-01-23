Жителей Северной столицы предостерегли о температурных качелях в ближайшие дни

На этой неделе Санкт-Петербург снова окажется под влиянием холодного фронта, но лишь на несколько дней. По словам специалиста, потепление, которое ожидается в середине недели, уже утром пятницы снова сменится небольшими морозами.

Со вторника, 24 января, воздух в Петербурге начнет прогреваться до нуля градусов и выше. Так, в среду ожидается до +2 градусов. Об этом руководитель центра "Метео" Александр Шувалов поговорил с "МК в Питере".

Кроме того, ожидается снег, который ко концу дня из-за потепления начнет таять и превратиться в грязные лужи и кашу. Такая ситуация будет наблюдаться на протяжении нескольких дней, включая четверг, но уже в пятницу утром, по словам, специалиста, город снова подморозит.

Так, к концу рабочей недели столбик термометра упадет до -4 градусов. В выходные ожидается от нуля до -2 градусов. При этом солнца петербуржцы вряд ли дождутся. Шувалов отметил, что есть вероятность его появления в пятницу и субботу, но очень маленькая.