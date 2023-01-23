  • 23 Январь 2023
USD 24.01.2023 68.6288 +-0.0368
USD ММВБ  
EUR 24.01.2023 74.7307 +0.3873
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Назван мессенджер, которым россияне пользуются больше всего

Автор:


© Фото: unsplash

Темы дня

Стало известно, какой из мессенджеров пользовался особой популярностью у россиян за прошлый год, и кому пользователи отдали больше всего трафика.

Так, первое место по активности жителей России в социальных сетях за 2022 год занял Telegram. Об этом рассказал "АБН". Он вырвался вперед и в настоящее время продолжает набирать популярность.

Отмечается, что объем трафика Telegram к началу текущего, 2023, года составил примерно от 60 до 80 процентов общего объема среди всех мессенджеров. 

Один из операторов отмечает, что мессендежер "Telegram" - это самый быстрорастущий мессенджер. Так, была зафиксирована тенденция, что за год до половины аудитории абонентов перешли именно в это приложение и начали использовать его в качестве общения.

Напомним, что проект "Telegram" финансируется Павлом Дуровым в объёме около 13 миллионов долларов США каждый год.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram