Назван мессенджер, которым россияне пользуются больше всего

Стало известно, какой из мессенджеров пользовался особой популярностью у россиян за прошлый год, и кому пользователи отдали больше всего трафика.

Так, первое место по активности жителей России в социальных сетях за 2022 год занял Telegram. Об этом рассказал "АБН". Он вырвался вперед и в настоящее время продолжает набирать популярность.

Отмечается, что объем трафика Telegram к началу текущего, 2023, года составил примерно от 60 до 80 процентов общего объема среди всех мессенджеров.

Один из операторов отмечает, что мессендежер "Telegram" - это самый быстрорастущий мессенджер. Так, была зафиксирована тенденция, что за год до половины аудитории абонентов перешли именно в это приложение и начали использовать его в качестве общения.

Напомним, что проект "Telegram" финансируется Павлом Дуровым в объёме около 13 миллионов долларов США каждый год.