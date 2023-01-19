Почти 60% петербуржцев поддерживают начальную военную подготовку в школах

По результатам исследования больше половины опрошенных петербуржцев поддержали введение начальной военной подготовки в школах.

Общее количество опрошенных не уточняется, однако, согласно данным сервиса по поиску работы SuperJob, начальную военную подготовку в учебных учреждениях, среди которых школы, техникумы и колледжи, поддержали 59% горожан. Об этом пишет Neva.Today.

Отмечается, что подавляющая часть часть тех, кто выступает за введение начальной военной подготовки, - это граждане старшего поколения.

При этом есть и те, кто проголосовал против такого решения, - по результатам исследования получилось 25%. Часть из опрошенных заметили, что им удалось застать времена, когда в школах существовала НВП, но по итогу получилась "профанация".

Примечательно, что лица мужского пола одобряют начальную военную подготовку в школах чаще женщин. Напомним, что ввести НВП планируют с 5 класса уже в 2024 году.