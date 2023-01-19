  • 19 Январь 2023
USD 20.01.2023 68.8467 -0.0261
USD ММВБ  
EUR 20.01.2023 74.4058 -0.1824
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Почти 60% петербуржцев поддерживают начальную военную подготовку в школах

Автор:


© Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Темы дня

По результатам исследования больше половины опрошенных петербуржцев поддержали введение начальной военной подготовки в школах.

Общее количество опрошенных не уточняется, однако, согласно данным сервиса по поиску работы SuperJob, начальную военную подготовку в учебных учреждениях, среди которых школы, техникумы и колледжи, поддержали 59% горожан. Об этом пишет Neva.Today.

Отмечается, что подавляющая часть часть тех, кто выступает за введение начальной военной подготовки, - это граждане старшего поколения.

При этом есть и те, кто проголосовал против такого решения, - по результатам исследования получилось 25%. Часть из опрошенных заметили, что им удалось застать времена, когда в школах существовала НВП, но по итогу получилась "профанация".

Примечательно, что лица мужского пола одобряют начальную военную подготовку в школах чаще женщин. Напомним, что ввести НВП планируют с 5 класса уже в 2024 году.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram