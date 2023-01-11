Петербуржцам рассказали, какие экраны начнет производить Apple в ближайшем будущем

Компания Apple задумалась, что в перспективе для смартфонов было бы неплохо перейти на дисплеи собственного выпуска.

Уже с 2024 года Apple планирует заняться производством собственных экранов для устройств, чтобы не так сильно зависеть от таких конкурентов, как южнокорейские Samsung и LG. Об этом пишет "АБН" со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что при переходе будет задействована технология microLED, на которую планируется переключиться с OLED. В первую очередь специалисты хотят заняться умными часами Apple Watch. Предполагается, что они получат новые дисплеи уже к концу следующего года. В дальнейшем технологию установят на все продукты Apple, включая iPhone.

Известно, что на новых дисплеях будут более контрастные и насыщенные цвета, а также возможность лучшего обзора под любым углом.

Допускается, что доработают технологию несколько позже, чем к 2024 году, поэтому дебют новых дисплеев может состояться, например, в 2025 году.