  • 11 Январь 2023
USD 12.01.2023 69.0202 -0.5892
USD ММВБ 19:15 68.6919  
EUR 12.01.2023 74.1361 -0.4077
EUR ММВБ 19:15 73.9750  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Петербуржцам рассказали, какие экраны начнет производить Apple в ближайшем будущем

Автор:


© Фото: Pxhere

Темы дня

Компания Apple задумалась, что в перспективе для смартфонов было бы неплохо перейти на дисплеи собственного выпуска.

Уже с 2024 года  Apple  планирует заняться производством собственных экранов для устройств, чтобы не так сильно зависеть от таких конкурентов, как южнокорейские Samsung и LG. Об этом пишет "АБН" со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что при переходе будет задействована технология microLED, на которую планируется переключиться с OLED. В первую очередь специалисты хотят заняться умными часами Apple Watch. Предполагается, что они получат новые дисплеи уже к концу следующего года. В дальнейшем технологию установят на все продукты Apple, включая iPhone.

Известно, что на новых дисплеях будут более контрастные и насыщенные цвета, а также возможность лучшего обзора под любым углом.

Допускается, что доработают технологию несколько позже, чем к 2024 году, поэтому дебют новых дисплеев может состояться, например, в 2025 году.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram