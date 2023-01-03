За год в российских ресторанах цены взлетели на 20%

По всей Росси за минувший 2022 год изменились цены на позиции в меню, и, к слову, не в меньшую сторону.

По словам председателя координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Сергя Миронова, блюда в ресторанах стали стоить дороже на целых 20%. Отмечается, что такие показатели получились не сразу, а плавно росли в течение всего года. Тем не менее, в сегменте фастфуда роста почти не было. Об этом пишет АБН.

Так, на восемь процентов увеличились цены в сети "Мясо & Рыба", а в "Якитории" - на семь процентов.

Подчеркивается, что увеличение цен свзяано с подорожанем ряда продуктов, так как часть поставщиков ушло с российского рынка, а многие рестораторы до сих пор не смогли оперативно найти другие варианты.