В Telegram‑каналах одновременно появилось сообщение Дурова о запуске рекламных постов

Петербуржец, создатель «Вконтакте» и «Telegram» Павел Дуров принудительно 4 ноября добавил в каналы своего мессенджера сообщение о запуске рекламных постов.

Пользователи видят текст: «Telegram начинает тестировать рекламные сообщения. Как это скажется на пользователях?». К публикации прикреплена ссылка на телеграм-канал Дурова.

Создатели Telegram-каналов не могут удалить запись, но она не отображается как непрочитанное сообщение.

Ранее Дуров заявлял, что «официальные рекламные сообщения в Telegram будут ненавязчивыми». Он объяснял потребность монетизации мессенджера тем, что иначе его перекупит более крупный игрок.