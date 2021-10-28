Эрмитаж пожаловался в прокуратуру на петербуржца, который повесил свой потрет в военной галерее

Об этом 27 октября сообщает пресс-служба музея.

Эрмитаж попросил прокуратуру Петербурга проверить посетителя на оскорбление ветеранов 1812 года. Ранее мужчина повесил свой портрет в стиле участника Отечественной войны 1812 года.

Кирилл Смородин выложил в инстаграм-аккаунте то, как он вешает свой портрет в Военной галерее 1812 года. На данный момент мужчина удалил публикацию, но фотографии остались в СМИ. Стилизованный портрет снял со стены смотритель музея.

«В связи с происшествием Государственный Эрмитаж был вынужден обратиться в прокуратуру г. Санкт-Петербурга с заявлением о проведении прокурорской проверки и оценки действий гражданина на предмет возможного нарушения им законодательства Российской Федерации, в том числе в части публичного оскорбления памяти защитников Отечества», —пишет пресс-служба музея.