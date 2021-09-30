Родители студентов пожаловались в Минобрнауки на ректора СПБГУП

Студенты СПБГУП актерского факультета написали на ректора Запесоцкого жалобы в Минобрнауки, Рособрнадзор, городскую прокуратуру и, одному из учредителей вуза, Федерации независимых профсоюзов. 30 учащихся и их родителей сообщают, что ректор травит студентов и угрожает им. Они требуют отстранить от работы Александра Запесоцкого и первого проректора Ларису Пасешникову.

Ректор Университета Профсоюзов угрожает студентам за то, что они не имея возможности заниматься актерским мастерством в пандемию в учреждении, арендовали театр Поколений.

«За участие в занятиях в театре в вечернее время и оплату аренды зала ректор угрожает студентам возбуждением уголовных дел в отношении них за дачу взятки преподавателю, весь курс угрожали отчислить с 27.09.2021 года», — написано в одном из писем.