В Пулково для проверки принесли муляж бомбы

Об этом 29 сентября пишет «Фонтанка».

В петербургском аэропорту сотрудники регионального УФСБ протестировали Пулково на защищенность от терроризма. Они пронесли в помещение муляж бомбы.

По итогам тестирования, в адрес оператора аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» было направлено представление о необходимости антитеррористического усиления.

Сотрудники УФСБ притворились обычными пассажирами. Они обогнули металлодетекторы и сканеры и нашли лазейку в аэропорт. Так они смогли пронести муляж бомбы и «заминировать» его. После этого учения закончились.

Наказание за нарушение требований в области транспортной безопасности предусматривает до полумиллиона рублей штрафа.