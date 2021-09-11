Мойщики улиц на Невском проспекте поливали водой петербуржцев

Видеозапись происходящего была опубликована в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

На Невском проспекте в Петербурге 10 сентября в 22:20 убирающие улицы работники стали обливать водой прохожих. Туристы и петербуржцы попали вод воду в самом центре города, они рассказывают, что мойщики специально хотели намочить окружающих.

Комитет по благоустройству рассказал, что уборку проводило его подведомственное учреждение ГУДП «Центр» и согласилось, что поведение рабочих на видео «вызывающее».

В ГУДП «Центре» извинились за своих сотрудников и обещали, что мойщиков с видео больше не будут привлекать к уборке на Невском проспекте. Водителя спецтехники могут лишить премии.