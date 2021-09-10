Студентов СПБГУ пытались вовлечь в фальсификации на выборах?

DOXA 9 сентября сообщило о том, что студент политфака СПБГУ якобы в учебных чатах предложил зарабатывать деньги на фальсификациях результатов выборов. Проект рассказывает, что связался с юношей, который мог предлагать "подработку" своим товарищам, а затем и с его возможным работодателем.

Издание рассказывает о некоем студенте политфака, который в учебном чате «Двенашкино» якобы предложил своим сокурсникам работу на выборах с 17 по 19 сентября: «Вас вместе с другими гражданами РФ развозят по избирательным участкам (в день — 12), где Вы должны проголосовать за определенного канидата». Это возмутило молодых людей. Студенты СПБГУ уже направили запрос в комиссию вуза по этике с требованием дать «этическую оценку» действиям данного студента.

Центральная избирательная комиссия планирует отправить в прокуратуру информацию, полученную из СМИ о «работе» для студентов СПБГУ на выборах в Законодательное Собрание.