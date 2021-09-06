Полиция Петербурга назвала три района, в которых больше всего вовлеченных в проституцию женщин

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти назвали три района, в которых больше всего эксплуатируют женщин.

В Московском, Выборгском и Центральном районе города оказалось больше всего административных правонарушений, связанных с получением дохода от вовлеченных в проституцию женщин. По статье 6.12 КоАП РФ в ходе профилактических рейдов привлекли 20 сутенеров.

Наказанием за эксплуатацию женского тела ради дохода в России является штраф до 2,5 тысяч рублей или административный арест до 15 суток. При этом, в полицию по этой статье попадают только сотрудники среднего звена.

«Самое большое наказание получают те, кто причастен к организации притонов. Это сам организатор, их может быть и сто человек. Тот, кто управляет, руководит процессами, прибыль получает, тогда человек получает реально уголовную ответственность» — комментирует юрист Владислав Мещеряков изданию «Невские новости».

По данным МВД России, в Петербурге в протитуцию вовлечены более 1 млн человек. Для женщин и девушек, находящихся в беде действует телефон доверия кризисного центра: 8(812)327-30-00.