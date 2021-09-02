Ленинградский зоопарк собирает ягоды, фрукты и овощи для животных

Об этом Ленинградский зоопарк сообщил в своих социальных сетях.

Ленинградский зоопарк приглашает посетителей поучаствовать в акции и принести для животных зоопарка сезонные фрукты, овощи, ягоды и листья. Можно привезти еду с дачи или собрать в лесу. Главное условие – все фрукты и овощи должны быть свежими.

Так же можно принести орехи, съедобные грибы, нераскрытые шишки, жёлтый лишайник на ветвях, мох, желуди, сухой дубовый опад, ветви малины с листьями, сфагнум, кору деревьев и трухлявые пни (для членистоногих).

Предварительно ничего согласовывать не нужно. Продукты можно оставить в любое время на административном входе зоопарка.

«Мы очень ценим время и силы, потраченные вами на сбор экологически чистых даров этого прекрасного времени года» – пишет в своем инстаграме зоопарк.