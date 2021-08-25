Ресторан "Забава-бар" пропал с Петроградской набережной

С Петроградской набережной в неизвестном направлении отбуксировали плавучий ресторан "Забава-бар".

Заведение несколько лет незаконно находилось на набережной и подключалось к городским коммуникациям. Летом 2018 года городской арбитражный суд рассмотрел исковое заявление к собственнику, которое было удовлетворено в полном объеме.

Как оказалось, владелец уклонялся от ответственности. Он принимал гостей с помощью крана трап. И убирал его в случае появления полиции или судебных приставов.

В конце августа этого года владелец решил выполнить выдвинутые требования.