На проспекте Ветеранов обновили систему наружного освещения

В Петербурге на проспекте Ветеранов появилась новая система наружного освещения. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

От улицы Лени Голикова до парка Александрино и на самом проспекте от проспекта Маршала Жукова до улицы Лёни Голикова установили новые современные энергосберегающие светильники на пешеходной дорожке. Всего смонтировали 119 фонарей на 94 опорах. Подключение завершится к концу сентября.

"Мы постоянно расширяем и модернизируем нашу систему уличного освещения. Устанавливаем современное эффективное оборудование со светодиодными или энергосберегающими светильниками", — поделился Беглов.

По его словам, уличное освещение - залог комфорта и безопасности жителей.