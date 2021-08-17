Петербургские магазины торгуют поддельным сыром

Специалисты организации потребителей "Общественный контроль" провели проверку в магазинах Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Контроль закупил десять образцов сыров разных торговых марок по цене от 400 до 900 рублей за килограмм. Их проверили в лаборатории Росстандарта. Оказалось, что пять из десяти образцов не соответствуют информации, указанной на этикетке. Сыры двух марок от местных производителей оказались фальсификатом - в их составе отсутствовал молочный жир.

Так первый фальсификатом оказался полутвердый сыр "Эдам" от компании "Экопродукт", приобретенный в универсаме "Бриз" на Маршала Казакова. Экспертов смутил внешний вид изделия. А также у сыра довольно дорогая стоимость - 430 рублей за килограмм.

Вторым — "Эдам/Эдамский", приобретенный в супермаркете "Перекресток" на Ленинском проспекте. Стоимость - 399 рублей за килограмм. В составе изделия тоже не был обнаружен молочный жир. Как оказалось на производителя сыра в лице ООО «Гермес» постоянно жалуются пользователи интернета.

Напомним, что в апреле на рынках Петербурга нашли 320 кг санкционных сыра и масла из Евросоюза. Все изделия отправили в печь.