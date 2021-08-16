В Сосновом Бору построят Ледовый дворец и бассейн

В Сосновом Бору в Ленинградской области планируют возвести Ледовый дворец и бассейн. Об этом сообщил концерн Росэнерго.

Дворец планируют построить в квартале в районе улиц Солнечная, Молодежная и проспекта Александра Невского. Для него выделяют земельный участок площадью 2,8 га.

Бассейн будет расположен на территории Парковой улицы. В объект будут входить помещения для спортивных тренировок, а также для любителей свободного плавания.

Как сказано в сообщении, финансирование на разработку проекта были выделены из концерна, а на строительство будут выделены средства из бюджета Росатома и правительства Ленинградской области.

Сейчас идет активный этап разработки проекта. Планируется, что к концу 2021 году вся документация будет готова к экспертному заключению.